توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، قائلًا: عايز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر، أن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات عشان تحد أو تمنع استخدام التليفونات في سن معينة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: الكلام ده كنت قولته من بدري للزملاء لكنهم مبيقدروش يتحركوا إلا لما حد مش عندنا يعمل حاجة فنعمل زيهم؛ طب بردوا نعمل زيهم.

وتابع الرئيس السيسي: ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام