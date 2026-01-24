السيسي يحذر من تصفية القضية الفلسطينية: التداعيات لا تُحتمل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال هذا العام بعيد الشرطة يأتي والعالم يشهد صراعات على الأرض والموارد والنفوذ، وصدامات أيديولوجية واقتصادية وتحديات غير مسبوقة تهز أركان الدول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، أمام كل ذلك: أجدد التأكيد على أن الأرض تتسع للجميع، والأديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات البشعة التي يشهدها العالم اليوم، والتي ينذر استمرارها بانهيار منظومة القانون الدولي وتقويد النظام العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.

وتابع: مصر بفضل الله وسواعد قواتها المسلحة وشرطتها المدنية وبوجود مؤسساتها كافة ووعي شعبها الأصيل ستظل حصنًا منيعًا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار، وغدت ملاذًا آمنًا، وحائظ صد منيع ضد الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن مصر تواصل أداء دورها الإقليمي والتاريخي، ثابتة على مبادئها الراسخة برفض العنف والدعوة للسلام ورفض الاستيلاء على مقدرات الآخرين، ويأتي اتفاق شرم الشيخ على وقف إطلاق النار في غزة شاهدًا على جهود مصر لإرساء السلام والاستقرار.

وأوضح الرئيس: أؤكد هنا أننا ندفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل للاتفاق وإجهاض أي محاولات للالتفاف عليه خاصة مع الجهد الكبير الذي بذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول للاتفاق، وأؤكد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الموجهة لأهلنا في غزة، وعلى وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق والشروع في إعادة إعمار القطاع، والتوقف عن الممارسات المنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وأحذر من أن خروج ما يقارب المليوني ونصف المليون من قطاع غزة وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية سيقود إلى نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والدول الغربية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية جسيمة لا طاقة لأحد على تحملها.

