مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على يانج أفريكانز".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:02 م 23/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (23) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (22) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (23) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (21) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق النادي الأهلي فوزا هاما اليوم الجمعة 23 يناير الجاري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثنائية الأهلي في مرمى يانج أفريكانز اليوم، قائد الفريق محمود حسن تريزيجيه، الذي أحرز الهدف في الدقيقتين، 3+45 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وانفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

1- الأهلي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- يانج أفريكانز، 3 مباريات، 4 نقاط

3- الجيش الملكي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- شبيبة القبائل، مباراتين، نقطة وحيدة

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز

فيديو أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
زووم

بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
أخبار المحافظات

زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟