حقق النادي الأهلي فوزا هاما اليوم الجمعة 23 يناير الجاري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثنائية الأهلي في مرمى يانج أفريكانز اليوم، قائد الفريق محمود حسن تريزيجيه، الذي أحرز الهدف في الدقيقتين، 3+45 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وانفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

1- الأهلي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- يانج أفريكانز، 3 مباريات، 4 نقاط

3- الجيش الملكي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- شبيبة القبائل، مباراتين، نقطة وحيدة

