"رأسية في الوقت القاتل".. ملخص شوط الأهلي ويانج أفريكانز الأول في دوري أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

06:58 م 23/01/2026
انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز، والمقامة بينهماً حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الشوط الأول بحذر متبادل، إذ شهدت الدقائق الأولى محاولات جس نبض من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة، وصلت كرة عرضية مسددة من أحد لاعبي يانج أفريكانز إلى منتصف المرمى بعد أن اصطدمت بقدم أحد لاعبي الأهلي، لكنها وجدت مصطفى شوبير في الموعد ليمسك بها بثبات.

ومع مرور أول 10 دقائق، حاول الأهلي فرض سيطرته على الكرة والاستحواذ في وسط الملعب، إلا أن هذه الأفضلية لم تترجم إلى فرص حقيقية على مرمى الفريق التنزاني.

في المقابل، كاد يانج أفريكانز أن يباغت الأهلي في الدقيقة 15، عندما أطلق آلان أونكيل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

ورد الأهلي عند الدقيقة 18، بعدما نفذ زيزو كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء، قابلها مروان عثمان بضربة رأسية، لكنها جاءت بعيدة عن مرمى يانج أفريكانز.

واستمر الضغط من جانب أصحاب الأرض إذ سنحت فرصة خطيرة ليانج أفريكانز في الدقيقة 23 عقب هجمة سريعة اخترقت دفاع الأهلي، انتهت بتسديدة أرضية تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن يشتت ياسر إبراهيم الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 36 ضغط قوي من لاعبي يانج أفريكانز للبحث عن الهدف الأول، مستغلين تراجع مستوى الأهلي خلال هذه الفترة من الشوط.

وفي الدقيقة 41، توقفت المباراة لعلاج حارس مرمى يانج أفريكانز، واستغل مدرب الفريق التنزاني التوقف لمنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية.

وقبل نهاية الشوط، حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 44، نفذت بشكل غير متقن، لتنتهي بمحاولة من مروان عثمان وصلت بسهولة إلى حارس يانج أفريكانز، واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.

ومع انطلاق الوقت بدل الضائع، ضغط الأهلي بشكل متقدم في محاولة لاختراق دفاعات يانج أفريكانز، وهو ما أثمر عن هدف التقدم في الدقيقة 48، بعدما أرسل محمد هاني عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية، حاول حارس يانج أفريكانز التصدي لها، إلا أن الكرة مرت من تحت يده إلى داخل الشباك، لينهي الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

