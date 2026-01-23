مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:56 ص 23/01/2026
  • عرض 5 صورة
    تريزيجيه في مباراة الأهلي والجيش الملكي
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الجمعة 23 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، يليه فريق يانج أفريكانز التنزاني، بنفس الرصيد من النقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

