مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بمشاركة أحمد عيد ومروان عثمان.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

كتب - يوسف محمد:

01:04 ص 23/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض المارد الأحمر تدريباته الختامية، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، المقرر أن يستضيف مباراة اليوم الجمعة بين الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني.

وشارك الثنائي المنضم حديثا للمارد الأحمر أحمد عيد ومروان عثمان في المران الختامي اليوم، بعدما أعلن ياس توروب تواجدهم في قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

ويحل فريق يانج أفريكانز ضيفا على النادي الأهلي اليوم الجمعة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربية وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

"الإتفاق تم".. تطورات حاسمة في صفقة حمزة عبدالكريم لبرشلونة

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
علاقات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
زووم

حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة