اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض المارد الأحمر تدريباته الختامية، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، المقرر أن يستضيف مباراة اليوم الجمعة بين الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني.

وشارك الثنائي المنضم حديثا للمارد الأحمر أحمد عيد ومروان عثمان في المران الختامي اليوم، بعدما أعلن ياس توروب تواجدهم في قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

ويحل فريق يانج أفريكانز ضيفا على النادي الأهلي اليوم الجمعة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربية وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

