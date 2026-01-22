مباريات الأمس
تعرض للإغماء 4 مرات.. لاعب السنغال يكشف لغز مشكلته الصحية قبل نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

09:44 م 22/01/2026
كشف المدافع السنغالي كريبان دياتا عن تفاصيل حالته الصحية التي أبعدته عن المشاركة في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025 ضد المغرب، والتي فاز فيها منتخب السنغال.

وقال دياتا في مقابلة مع صحيفة "لوبسرفاتور" إنه شعر صباح يوم المباراة بألم في أنحاء جسده ورأسه، ومع اقتراب التحرك إلى الملعب تدهورت حالته، ما أدى إلى استبداله قبل بداية اللقاء.

وأضاف أن شعوره كان غريبًا جدًا، إذ عانى من ألم متكرر ونوبات إغماء، وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة حيث خضع لعدة فحوصات لم تُظهر سبب مرضه.

وأضاف: "أُغمى عليّ أربع مرات قبل أن أتمكن من مغادرة المستشفى صباح اليوم التالي، وما زلت لا أعرف سبب هذه الحالة".

وأوضح دياتا أن عدة لاعبين آخرين، مثل أوسينو نيانج وبابي مطر سار، عانوا أيضًا من أعراض صحية متشابهة قبل انطلاق المباراة، وأن الفريق كان تحت ضغط شديد قبل النهائي.

