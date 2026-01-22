"مصر ضد أنجولا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم الخميس

خطوة على الصدارة.. عدد ألقاب منتخب مصر لكرة اليد في كأس أفريقيا

ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

"أعجبني رفض سوبوسلاي ما فعله صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

تقام اليوم الخميس 22 يناير الجاري، العديد من المباريات في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في البطولة اليوم الخميس، حينما يواجه منتخب أنجولا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم كالتالي:

الجابون ضد أوغندا، 1 مساءً

الكاميرون ضد كينيا، 1 مساءً

الكونغو ضد بنين، 3 مساءً

كاب فيردي ضد المغرب، 3 مساءً

نيجيريا ضد زامبيا، 5 مساءً

مصر ضد أنجولا، 5 مساءً

تونس ضد غينيا، 7 مساءً

الجزائر ضد رواندا، 7 مساءً