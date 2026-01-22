مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

"مصر ضد أنجولا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم الخميس

كتب - محمد عبد السلام:

07:55 ص 22/01/2026
    منتخب مصر لكرة اليد (5)
    منتخب مصر لكرة اليد (6)
    منتخب مصر لكرة اليد (10)
    منتخب مصر لكرة اليد (8)
    منتخب مصر لكرة اليد (16)
    منتخب مصر لكرة اليد (9)
    منتخب مصر لكرة اليد (12)
    منتخب مصر لكرة اليد (14)

تقام اليوم الخميس 22 يناير الجاري، العديد من المباريات في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في البطولة اليوم الخميس، حينما يواجه منتخب أنجولا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم كالتالي:

الجابون ضد أوغندا، 1 مساءً

الكاميرون ضد كينيا، 1 مساءً

الكونغو ضد بنين، 3 مساءً

كاب فيردي ضد المغرب، 3 مساءً

نيجيريا ضد زامبيا، 5 مساءً

مصر ضد أنجولا، 5 مساءً

تونس ضد غينيا، 7 مساءً

الجزائر ضد رواندا، 7 مساءً

