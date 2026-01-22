مباريات الأمس
هل يسحب اللقب؟.. مصير منتخب السنغال بعد أزمة نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

08:00 ص 22/01/2026
شهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، جدلا واسعا، استمر حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، ووصلت للمطالبة بسحب اللقب من منتخب السنغال.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على المغرب المضيف للبطولة، بهدف نظيف، لكن اللقاء شهد حالة من الجدل في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، عندما انسحب لاعبو أسود التيرنجا من الملعب، معترضين على احتساب لكرة جزاء للمغرب، أهدرها إبراهيم دياز فيما بعد.

المغرب لا تطالب بسحب اللقب من السنغال

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصدر مغربي، أن أسود الأطلس لا يسعون لسحب اللقب من السنغال، بل لتطبيق العدالة الرياضية.

هل يتم سحب اللقب من السنغال؟.. اللائحة تحسم الجدل

تنص المادة 82 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على العقوبات التالية:

1- تجريد المنتخب من المكافآت

2- إيقاف المدرب المحرض على الانسحاب

3- غرامات مالية وحرمان المنتخب السنغالية من جماهيره في التصفيات المقبلة.

منتخب السنغال سحب اللقب من السنغال نهائي أمم أفريقيا انسحاب السنغال

