نجل كريستيانو رونالدو يظهر مع طفل برنامج دولة التلاوة

كتب : مصراوي

07:09 ص 21/01/2026
    نجل كريستيانو رونالدو
    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (2)
    نجل رونالدو يحتفل مع جدته
    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (3)
    نجل كريستيانو رونالدو
    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (2)
    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (1)
    نجل كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض

شارك كريستيانو جونيور نجل نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة له، رفقة عمر علي أحد المشاركين في برنامج دولة التلاوة.

وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تفاعل معها الكثير من المتابعين لبرنامج دولة التلاوة، بالإضافة إلى عشاق كرة القدم أيضًا.

وخطف الطفل عمر علي، الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة الأنظار، حيث نال الكثير من الإشادات، من جانب كل المتابعين لجمال صوته في تلاوة القرآن الكريم.

والجدير بالذكر، أن عمر علي يبلغ من العمر 12 عاما فقط، يعد أحد أصغر المتسابقين سنا، الذين شاركوا في برنامج دولة التلاوة.

طفل دولة التلاوة ونجل رونالدو رنامج دولة التلاوة ريستيانو جونيور عمر علي

