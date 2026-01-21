نجل كريستيانو رونالدو يظهر مع طفل برنامج دولة التلاوة

شارك كريستيانو جونيور نجل نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة له، رفقة عمر علي أحد المشاركين في برنامج دولة التلاوة.

وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تفاعل معها الكثير من المتابعين لبرنامج دولة التلاوة، بالإضافة إلى عشاق كرة القدم أيضًا.

وخطف الطفل عمر علي، الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة الأنظار، حيث نال الكثير من الإشادات، من جانب كل المتابعين لجمال صوته في تلاوة القرآن الكريم.

والجدير بالذكر، أن عمر علي يبلغ من العمر 12 عاما فقط، يعد أحد أصغر المتسابقين سنا، الذين شاركوا في برنامج دولة التلاوة.