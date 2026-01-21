مباريات الأمس
طارق العشري لمصراوي: نهائي كأس الأمم الأفريقية لابد أن يكون درسا لنا لهذه الأسباب

كتب - محمد الميموني:

03:30 ص 21/01/2026
تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري عن أحداث مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال طارق العشري، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "نهائي كأس أمم أفريقيا درس كبير قوي ولابد أن نتعلم منه متعة كرة القدم إحنا شوفنا السنغال كانت هتخسر وفجاة رجعت للمباراة وسجلت هدف قاتل أنهت على طموح المغرب في غمضه عين".

وأكد العشري، أن السنغال كان فريقا مميزا وطموحا ويقاتل على تحقيق اللقب وبالفعل حقق حلمه بذكاء شديد خلال المباراة.

وأضاف العشري، هذه المباراة لابد أن تكون درسا لنا، ونستفيد منها تكتيكيا وفنياً وبدنيا.

واختتم طارق العشري: "السنغال تستحق البطولة لأنها حققت مشوارا كبيرا ولديها هدفا من البداية بتحقيق اللقب من جديد".

