فيديو أهداف مباراة أرسنال وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

12:17 ص 21/01/2026
حقق فريق أرسنال الفوز على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-1، ضمن مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أرسنال كلا من: جابرييل خيسوس في الدقيقة 10 و 31، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 84.

وأحرز هدف إنتر ميلان الوحيد في اللقاء اللاعب بيتار سكوتشيتش في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع أرسنال نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما توقف إنتر ميلان عند 12 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.

