فيديو أهداف مباراة أرسنال وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
حقق فريق أرسنال الفوز على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-1، ضمن مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف أرسنال كلا من: جابرييل خيسوس في الدقيقة 10 و 31، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 84.
وأحرز هدف إنتر ميلان الوحيد في اللقاء اللاعب بيتار سكوتشيتش في الدقيقة 18 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز رفع أرسنال نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما توقف إنتر ميلان عند 12 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.
غابرييل جيسوس يضيف الهدف الثاني لآرسنال#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/SilH3cWSJC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
سوتشيتش يعدل النتيجة للإنتر من تسديدة صاروخية#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/mqNeQB3nvB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
غابرييل جيسوس يهز شباك إنتر مبكرًا#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/xeI4w5o7MH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026