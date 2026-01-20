"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا، ومباراة أرسنال ضد إنتر ميلان.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

كايرات ألماتي ضد كلوب بروج - 5:30 مساء - بي إن سبورت 1

بودو جليمت ضد مانشستر سيتي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

كوبنهاجن ضد نابولي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

إنتر ميلان ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

أولمبياكوس ضد بايرن ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

ريال مدريد ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سبورتنج لشبونة ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

توتنهام ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

فياريال ضد أياكس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

الشباب ضد النجمة - 5:05 مساء - الثمانية

الأهلي ضد الخليج - 7:30 مساء - الثمانية

الفتح ضد الخلود - 7:30 مساء - الثمانية

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الثلاثاء

الجونة ضد بيراميدز - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1