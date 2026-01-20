موعد مباراة إنتر ميلان و آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مبابي يكشف ما فعله مع أشرف حكيمي بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2025

يستعد فريق بودو حليمت النرويجي لمباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 7 من دور أبطال أوروبا.

موعد مباراة بودو جليمت ومانشستر سيتي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء على ستاد اسبميرا" بالنرويج.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق بودو جليمت المركز الثاني والثالثون برصد 3 نقاط .