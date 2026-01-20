مباريات الأمس
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني :

12:37 ص 20/01/2026
يستعد فريق بودو حليمت النرويجي لمباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 7 من دور أبطال أوروبا.

موعد مباراة بودو جليمت ومانشستر سيتي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء على ستاد اسبميرا" بالنرويج.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق بودو جليمت المركز الثاني والثالثون برصد 3 نقاط .

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

