موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب - محمد الميموني :
يستعد فريق بودو حليمت النرويجي لمباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 7 من دور أبطال أوروبا.
موعد مباراة بودو جليمت ومانشستر سيتي
وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء على ستاد اسبميرا" بالنرويج.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1
ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا
ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق بودو جليمت المركز الثاني والثالثون برصد 3 نقاط .