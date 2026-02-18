مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

07:00 ص 18/02/2026
    خلال مباراة أرسنال وسندرلاند (1)
    خلال مباراة أرسنال ويجان (2)
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (1)
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (5)

يلاقي فريق أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يدخل وولفرهامبتون اللقاء وهو يتذيل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال وولفرهامبتون موعد مباراة ارسنال وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

