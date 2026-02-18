موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلاقي فريق أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يدخل وولفرهامبتون اللقاء وهو يتذيل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".