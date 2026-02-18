فلامنجو البرازيلي يدعم فينيسيوس جونيور ضد العنصرية

دعم نادي فلامنجو البرازيلي، مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد تعرضه للعنصرية خلال مباراة بنفيكا البرتغالي.

وتوقفت مباراة ريال مدريد التي أقيمت مساء أمس، لعدة دقائق، بسبب شكوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، من تعرضه للعنصرية من أحد لاعبي بنفيكا.

وكتب نادي فلامنجو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "ما يعيشه ليس مجرد كرة قدم، هناك فتى حلم، وكافح، وتغلّب على الكثير ليصل إلى المكان الذي هو فيه اليوم، ومن المؤلم أن نرى شخصًا يتعرض للهجوم فقط لأنه كما هو".

وأضاف: "رقصته فرح حقيقي، عفوية، تخصّه هو. العنصرية ليست جزءًا من اللعبة، إنها تؤذي ولا يمكن تطبيعها. فيني، أنت لست وحدك. نحن نشعر، ندعم، ونحن معك".

