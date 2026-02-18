"تلقيت تهديدات".. لاعب بنفيكا يرد على اتهامه بالعنصرية تجاه فينيسيوس

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي

علق الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، على واقعته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، واتهامه بالعنصرية.

وتوقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا لدقائق، بسبب تعرض فينيسيوس للعنصرية من جيانلوكا بريستياني، الذي ذهب له وتلفظ الكلمات بعد تسجيله هدف فوز ريال مدريد.

وكتب جيانلوكا بريستياني، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أريد أن أوضح أنني لم أتلفّظ في أي لحظة بإهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "هو للأسف أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه، لم أكن عنصرياً مع أي شخص أبداً، أُعرب عن أسفي للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

