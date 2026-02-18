مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"تلقيت تهديدات".. لاعب بنفيكا يرد على اتهامه بالعنصرية تجاه فينيسيوس

كتب : هند عواد

11:19 ص 18/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (1)
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (2)
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس جونيور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، على واقعته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، واتهامه بالعنصرية.

وتوقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا لدقائق، بسبب تعرض فينيسيوس للعنصرية من جيانلوكا بريستياني، الذي ذهب له وتلفظ الكلمات بعد تسجيله هدف فوز ريال مدريد.

وكتب جيانلوكا بريستياني، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أريد أن أوضح أنني لم أتلفّظ في أي لحظة بإهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "هو للأسف أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه، لم أكن عنصرياً مع أي شخص أبداً، أُعرب عن أسفي للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس فينيسيوس جونيور ريال مدريد بنفيكا جيانلوكا بريستياني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
أخبار مصر

"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة