مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

100 مباراة.. نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي

كتب : هند عواد

11:00 ص 18/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي (3)
  • عرض 3 صورة
    HBZW97cbcAQzjUY_Easy-Resize.com (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم رئيس مجلس إدارة نادي نيوم السعودي، المحترف المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 100.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوم على موقع التغريدات "إكس"، صورا لحجازي بقميص يحمل رقم 100، رفقة الجهاز الفني وزملائه، وعلق: "تمنياتنا للحاجز بمزيدٍ من التألق والنجاح".

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي، في يونيو 2024، وخلال الموسم الحالي لعب 19 مباراة وسجل خلالها هدفا.

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حجازي نيوم نيوم السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
رياضة عربية وعالمية

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة