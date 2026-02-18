100 مباراة.. نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي

كرم رئيس مجلس إدارة نادي نيوم السعودي، المحترف المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 100.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوم على موقع التغريدات "إكس"، صورا لحجازي بقميص يحمل رقم 100، رفقة الجهاز الفني وزملائه، وعلق: "تمنياتنا للحاجز بمزيدٍ من التألق والنجاح".

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي، في يونيو 2024، وخلال الموسم الحالي لعب 19 مباراة وسجل خلالها هدفا.

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية



سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي



