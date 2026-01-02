بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

قبل أيام من مواجهة مصر.. ضربتان قويتان تهددان صفوف منتخب بنين

رونالدو ضد إيفان توني.. التشكيل الرسمي لكلاسيكو النصر وأهلي جدة في دوري

5 صور لبكاء أحمد حسن كوكا بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الاتفاق والأخدود

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر المرتقبة أمام نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ومع اقتراب موعد مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، بدأت الجماهير المصرية، تبحث عن القنوات الناقلة للمباراة وبشكل خاص القنوات المجانية، التي يمكن متابعة المباراة من خلالها.

وتنقل المباراة بشكل مجاني، عبر القناة الجزائرية الأرضية، بالإضافة إلى نقلها بالمجان أيضًا عبر القناة الأرضية المغربية.

تردد القناة الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبنين

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الأرضية المغربية الناقلة لمباراة مصر وبنين

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

أقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية