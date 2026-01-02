مباريات الأمس
"لمتابعتها بالمجان".. تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

كتب : مصراوي

08:22 م 02/01/2026
أيام قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر المرتقبة أمام نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ومع اقتراب موعد مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، بدأت الجماهير المصرية، تبحث عن القنوات الناقلة للمباراة وبشكل خاص القنوات المجانية، التي يمكن متابعة المباراة من خلالها.

وتنقل المباراة بشكل مجاني، عبر القناة الجزائرية الأرضية، بالإضافة إلى نقلها بالمجان أيضًا عبر القناة الأرضية المغربية.

تردد القناة الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبنين

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الأرضية المغربية الناقلة لمباراة مصر وبنين

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين موعد مباراة مصر وبنين القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

