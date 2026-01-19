مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

03:52 ص 19/01/2026
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
    احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية

نجح منتخب المغرب في التتويج بكأس الأمم الأفريقية على حساب نظيره المغربي، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وبعد فوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية أحتفل جماهير الجزائر بالألعاب النارية بفوز منتخب السنغال على المغرب.

ويذكر أن ودعت الجزائر البطولة بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين دون رد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 احتفالات الجزائر بفوز السنغال السنغال والمغرب مباراة السنغال والمغرب

