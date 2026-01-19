احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
نجح منتخب المغرب في التتويج بكأس الأمم الأفريقية على حساب نظيره المغربي، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وبعد فوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية أحتفل جماهير الجزائر بالألعاب النارية بفوز منتخب السنغال على المغرب.
ويذكر أن ودعت الجزائر البطولة بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين دون رد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.