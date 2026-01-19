أول قرار من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

حسم ساديو ماني خلال لقائه التلفزيوني عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية على قناة "بي إن سبورت" موقفه من الاعتزال الدولي.

وقال ماني، سأعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2026. مضيفا، لم أفهم سبب خروج المدرب واللاعبين من الملعب بعد احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء.

وأوضح، بأن المنتخب السنغالي كان محظوظا بضياع ركلة جزاء منتخب المغرب ثم تسجيل هدف الفوز في الشوط الإضافي.

وأضاف، إصراري على فوز البطولة هو كتابة قصتي الخاصة ضمن أساطير القارة السمراء، لذلك أخذت رأي المحيطين بي في الملعب، من العقلاء ونصحوني بالعودة واستكمال المباراة بعد انسحاب المدرب واللاعبين.

واختتم، كأس العالم سيكون الأخير لي بقميص المنتخب السنغالي، و سأعتزل اللعب دوليا