الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا

كتب - محمد عبد السلام:

01:14 ص 19/01/2026 تعديل في 02:02 ص
    ساديو ماني (1)
    ساديو ماني (4)
    ساديو ماني (5)
    ساديو ماني (6)
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)
    ساديو ماني لاعب السنغال (1)
    ساديو ماني لاعب السنغال (3)
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    ساديو ماني
    هدف ساديو ماني في شباك مصر
    ساديو ماني (1) (1)
    ساديو ماني (2) (1)
    عناق ساديو ماني ومحمد صلاح قبل المباراة
    ساديو ماني
    ساديو ماني لاعب السنغال

حسم ساديو ماني خلال لقائه التلفزيوني عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية على قناة "بي إن سبورت" موقفه من الاعتزال الدولي.

وقال ماني، سأعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2026. مضيفا، لم أفهم سبب خروج المدرب واللاعبين من الملعب بعد احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء.

وأوضح، بأن المنتخب السنغالي كان محظوظا بضياع ركلة جزاء منتخب المغرب ثم تسجيل هدف الفوز في الشوط الإضافي.

وأضاف، إصراري على فوز البطولة هو كتابة قصتي الخاصة ضمن أساطير القارة السمراء، لذلك أخذت رأي المحيطين بي في الملعب، من العقلاء ونصحوني بالعودة واستكمال المباراة بعد انسحاب المدرب واللاعبين.

واختتم، كأس العالم سيكون الأخير لي بقميص المنتخب السنغالي، و سأعتزل اللعب دوليا

ساديو ماني كأس العالم 2026 نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025