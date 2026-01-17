مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

"تخطى الحضري".. تريزيجيه يسجل رقما تاريخيا مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:20 م 17/01/2026
واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، تسجيل الأرقام القياسية رفقة المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وشارك تريزيجيه بشكل أساسي أمام نيجيريا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعد مشاركة تريزيجيه في مباراة نيجيريا اليوم، هى المباراة رقم 30 للاعب في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، متخطيا عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصري، الذي يمتلك 29 مباراة فقط بالبطولة.

ويحتل تريزيجيه المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في كأس أمم أفريقيا، برصيد 30 مباراة، بفارق مباراتين عن المتصدر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق.

وشارك تريزيجيه للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا، في نسخة البطولة عام 2017، التي أقيمت في الجابون.

أقرأ أيضًا:

عصام الحضري يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا من المدرجات

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز الثالث

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود تريزيجيه مصر ونيجيريا محمود حسن تريزيجيه عصام الحضري

