اعتذر محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، للجماهير المصرية، عن التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بالهزيمة من السنغال بهدف نظيف، في نصف النهائي.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا: "جهدنا الذي بذلناه سيكافئنا به الله في بطولة أخرى، وإن شاء الله نستطيع أن نسعد المصريين، نيجيريا منتخب كبير، رأينا مستواهم في البطولة، لديهم لاعبين كبار وتركيزنا على مباراة الغد لتحقيق الانتصار ولم نسخر سوى مباراة واحدة ضد السنغال".

وأضاف: "نعتذر عن عدم التأهل للنهائي، وأؤكد أن الجميع بذل قصارى جهده ولكن هذه هي كرة القدم، كنا نلعب لتحقيق اللقب وهو هدفنا من بداية البطولة".

واختتم تريزيجيه: "الجهاز الفني أدى دوره على أكمل وجه والجميع لم يقصر، أشكر الجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي و إداري وعمال المهمات، الجميع بذلوا مجهودات كبيرة".

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين



رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟



