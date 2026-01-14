سام مرسي يعلق على هزيمة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عند الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وجاء هدف السنغال الوحيد بتوقيع ساديو ماني، ليمنح أسود التيرانجا بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بينما ينتظر المنتخب المصري مواجهة جديدة أمام الخاسر من لقاء المغرب ونيجيريا.

ورغم الإخفاق في بلوغ النهائي، خرج منتخب مصر بمكاسب مالية مهمة، مستفيداً من القفزة الكبيرة في قيمة جوائز البطولة، عقب قرار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برفع مكافأة بطل كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت 7 ملايين في النسخة السابقة.

وبحسب لائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، ضمن منتخب مصر الحصول على 2.5 مليون دولار، بعد خروجه من الدور النصف النهائي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2026:

البطل "10 مليون دولار"

الوصيف "4 مليون دولار"

الخروج من نصف النهائي "2.5 مليون دولار"

الخروج من ربع النهائي "1.3 مليون دولار"

الخروج من ثمن النهائي "800 ألف دولار"

حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة "700 ألف دولار"

الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2025

