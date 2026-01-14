مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2025.. كم سيحصد منتخب مصر بعد الهزيمة من السنغال؟

كتب : نهي خورشيد

09:30 م 14/01/2026
  عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    ساديو ماني (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    ساديو ماني (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 17 صورة
    هدف ساديو ماني في شباك مصر
  • عرض 17 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (16) (1)
  • عرض 17 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (8) (1)

أنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عند الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وجاء هدف السنغال الوحيد بتوقيع ساديو ماني، ليمنح أسود التيرانجا بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بينما ينتظر المنتخب المصري مواجهة جديدة أمام الخاسر من لقاء المغرب ونيجيريا.

ورغم الإخفاق في بلوغ النهائي، خرج منتخب مصر بمكاسب مالية مهمة، مستفيداً من القفزة الكبيرة في قيمة جوائز البطولة، عقب قرار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برفع مكافأة بطل كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت 7 ملايين في النسخة السابقة.

وبحسب لائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، ضمن منتخب مصر الحصول على 2.5 مليون دولار، بعد خروجه من الدور النصف النهائي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2026:

البطل "10 مليون دولار"

الوصيف "4 مليون دولار"

الخروج من نصف النهائي "2.5 مليون دولار"

الخروج من ربع النهائي "1.3 مليون دولار"

الخروج من ثمن النهائي "800 ألف دولار"

حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة "700 ألف دولار"

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2025:

الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2025

البطل "10 مليون دولار"

الوصيف "4 مليون دولار"

الخروج من نصف النهائي "2.5 مليون دولار"

الخروج من ربع النهائي "1.3 مليون دولار"

الخروج من ثمن النهائي "800 ألف دولار"

حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة "700 ألف دولار"

الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

