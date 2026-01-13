يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي غد الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على ملعب طنجة بالمغرب.

وصعد منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم بعد فوزه على منتخب مالي في ربع النهائي بهدف دون رد، بينما صعد منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد فوزه على كوت ديفوار في ربع النهائي بثلاثية مقابل هدفين.

وبعد صعود السنغال إلى نصف النهائي وتألقه في البطولة نعرض لكم أبرز أندية لاعبي منتخب السنغال الذي يواجهون منتخب الفراعنة غد الأربعاء.

أبرز أندية لاعبي منتخب السنغال قبل مواجهة منتخب مصر

1- ميندي - حارس مرمى - الأهلي السعودي

2- كريبين دياتا - جناح أيمن - موناكو

3- كوليبالي - قلب دفاع - الهلال السعودي

4- موسي نياخات - قلب دفاع - أولمبيك ليون

5- مالك ضيوف - مدافع أيسر - وست هام يونايتد

6- حبيب ديارا - خط وسط - سندرلاند

7- أدريسا جاي - خط وسط - إيفرتون

8- باب جاي - خط وسط دفاعي - فياريال

9- إليمان ندياي - مهاجم أيمن - إيفرتون

10- حبيبو ديالو - مهاجم صريح - ميتز

11- ساديو ماني - مهاجم أيسر - النصر السعودي

12- إبراهيم مباي - مهاجم أيمن - باريس سان جيرمان

13- لامين كامارا - خط وسط - موناكو

14- نيكولاس جاكسون - مهاجم صريح - بايرن ميونخ

15- إسماعيلا سار - مهاجم أيمن - كريستال بالاس

16- بابي ستر - خط وسط - توتنهام

17- أنطوان ميندي - مدافع أيمن - نيس

18- باتي سيسي - لاعب وسط - رايو فايكانو

19- بولاي ديا - مهاجم صريح - لاتسيو

20- موري دياو - حارس مرمى - لوهافر

21- إسماعيل جاكوبز - مدافع أيسر - غلطة سراي

22- مامادو سار - قلب دفاع - ستراسبورج

23- عبدالله سيك - قلب دفاع - مكابي حيفا