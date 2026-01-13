مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

3 0
21:30

فيردر بريمن

طارق العشرى لمصراوي: مباراة مصر والسنغال ستكون صعبة.. وتلعب على التفاصيل الصغيرة

كتب ـ محمد الميموني:

09:08 م 13/01/2026 تعديل في 10:18 م
تحدث طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن مباراة منتخب مصر والسنغال المرتقبة، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب السنغالي غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة مصر أمام السنغال ستكون صعبة، وسيتم حسمها من خلال التفاصيل الصغيرة، لذلك لا بد من التركيز منذ الدقيقة الأولى في اللقاء".

وأضاف: "منتخب السنغال يمتلك عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن حسام حسن يمتلك خبرة كبيرة في أفريقيا، وده اللي ظهر في مباراة كوت ديفوار بربع نهائي الكان".

واختتم العشري تصريحاته: "أعتقد أن الثنائي الأخطر في قائمة منتخب السنغال، هما إسماعيلا سار ونيكولاس جاكسون ولازم يتم وضع طريقة لعب جيدة لغلق المساحات عليه".

