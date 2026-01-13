"أحدهم في الدوري الإسرائيلي".. أبرز أندية لاعبي السنغال قبل مواجهة منتخب

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن مباراة منتخب مصر والسنغال المرتقبة، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب السنغالي غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة مصر أمام السنغال ستكون صعبة، وسيتم حسمها من خلال التفاصيل الصغيرة، لذلك لا بد من التركيز منذ الدقيقة الأولى في اللقاء".

وأضاف: "منتخب السنغال يمتلك عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن حسام حسن يمتلك خبرة كبيرة في أفريقيا، وده اللي ظهر في مباراة كوت ديفوار بربع نهائي الكان".

واختتم العشري تصريحاته: "أعتقد أن الثنائي الأخطر في قائمة منتخب السنغال، هما إسماعيلا سار ونيكولاس جاكسون ولازم يتم وضع طريقة لعب جيدة لغلق المساحات عليه".

اقرأ أيضًا:

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا