باريس أف سي يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا (فيديو)

نجح فريق باريس أف سي في الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات دور الـ 32 في كأس فرنسا.

وسجل هدف فوز باريس أف سي اللاعب نانيتامو إيكوني في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليكون هدف إقصاء باريس سان جيرمان من بطولة كأس فرنسا.

وبهذا الفوز نجح باريس أف سي في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا موسم 2026.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد توج بلقب كأس فرنسا في آخر موسمين، ويعد أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، برصيد 16 لقبا.