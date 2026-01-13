مباريات الأمس
باريس أف سي يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

03:12 ص 13/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وباريس أف سي (1) (1)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وباريس أف سي (3) (1)

نجح فريق باريس أف سي في الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات دور الـ 32 في كأس فرنسا.

وسجل هدف فوز باريس أف سي اللاعب نانيتامو إيكوني في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليكون هدف إقصاء باريس سان جيرمان من بطولة كأس فرنسا.

وبهذا الفوز نجح باريس أف سي في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا موسم 2026.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد توج بلقب كأس فرنسا في آخر موسمين، ويعد أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، برصيد 16 لقبا.

