"لاعب الفريق السابق".. ريال مدريد يعلن بديل تشابي ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعيين ألفارو أربيلوا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا لتشابي ألونسو، الذي أعلن النادي إقالته اليوم الإثنين.

وكان ريال مدريد أعلن منذ قليل، رحيل المدير الفني للفريق تشابي ألونسو، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وأخرها الهزيمة أمام برشلونة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نهائي السوبر الإسباني.

ويتولى ألفارو أربيلوا حاليا، مهمة القيادة الفنية لفريق ريال مدريد كاستيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، منذ يونيو عام 2025.

وبدأ أربيلوا مسيرته التدريبية في عام 2020، حيث تولى العديد من فرق الأكاديميات بالنادي، قبل أن يتولى فريق كاستيا التابع للنادي في يونيو 2025.

ويعد أربيلوا واحدا من أبرز نجوم الفريق الملكي، حيث لعب ضمن صفوف ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى عام 2016.

والجدير بالذكر، أن تشابي ألونسو كان قد تولى القيادة الفنية للفريق الملكي، في يونيو من العام الماضي 2025، قبل أن يعلن النادي رحيله اليوم.

أقرأ أيضًا:

"قبل المغادرة".. تحية خاصة من العاملين بفندق إقامة منتخب مصر بأغادير للاعبي الفراعنة

"صلاح ضد لامين يامال".. الكشف عن موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية