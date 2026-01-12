مباريات الأمس
"بعد الفوز على كوت ديفوار".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

01:43 ص 12/01/2026
    منتخب مصر
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
    احتفال لاعبي منتخب مصر (4) (1) (1)
    احتفال لاعبي منتخب مصر (15)
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
    لقطات من مباراة مصر (20) (1)
    لقطات من مباراة مصر (21) (1)
    لقطات من مباراة مصر (22) (1)
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
    لقطات من مباراة مصر (7) (1)

أيام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه النسخة رقم 14 التي يتمكن فيها المنتخب المصري، من التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث نجح الفراعنة في الصعود إلى نصف النهائي في 13 نسخة سابقة.

وخلال 13 نسخة سابقة، تمكن المنتخب الوطني من الصعود إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، في 9 مناسبات، فيما ودع البطولة من نصف النهائي في 4 نسخ مختلفة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في 4 نسخ مختلفة، أعوام: "1970، 1974، 1980 و1984".

ويذكر أن النادي الأهلي يعد صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، كان آخرها التتويج بلقب البطولة في نسخة أنجولا عام 2010.

أقرأ أيضًا:

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على صلاح

"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال بطولة أمم أفريقيا

