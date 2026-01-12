صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على

أيام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه النسخة رقم 14 التي يتمكن فيها المنتخب المصري، من التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث نجح الفراعنة في الصعود إلى نصف النهائي في 13 نسخة سابقة.

وخلال 13 نسخة سابقة، تمكن المنتخب الوطني من الصعود إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، في 9 مناسبات، فيما ودع البطولة من نصف النهائي في 4 نسخ مختلفة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في 4 نسخ مختلفة، أعوام: "1970، 1974، 1980 و1984".

ويذكر أن النادي الأهلي يعد صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، كان آخرها التتويج بلقب البطولة في نسخة أنجولا عام 2010.

