مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب

كتب : محمد عبد الهادي

11:18 ص 11/01/2026 تعديل في 11:39 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر ضد السنغال 2017
  • عرض 7 صورة
    مصر والسنغال
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للشباب السنغال للشباب
  • عرض 7 صورة
    ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ضد حمدي فتحي لاعب مصر
  • عرض 7 صورة
    احتفال محمد صلاح بفوز مصر على السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر والسنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا صوت يعلو فوق صوت الصدام الكروي المرتقب بين منتخبي مصر والسنغال، والذي يجمع بينهما يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويشير تاريخ المواجهات السابقة بين مصر والسنغال لتفوق الفراعنة، بعدما توجهات في 16 مباراة سابقة.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب

سبق وأن التقى المنتخبان في 16 مباراة سابقة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما حقق منتخب السنغال الفوز في 5، وحضر التعادل بينهما في 3 مواجهات.

تمكن الفراعنة من تسجيل 13 هدفًا في شباك السنغال، على الجانب الآخر سجل أسود التيرانجا 9 أهداف.

إقرأ أيضًا:

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعنوان الثأر..7 معلومات عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بالسوبر الليلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والسنغال تاريخ مواجهات مصر والسنغال مواجهات مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب السنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء

صور- وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى
أخبار مصر

صور- وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026
اقتصاد

شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران