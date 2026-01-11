برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

لا صوت يعلو فوق صوت الصدام الكروي المرتقب بين منتخبي مصر والسنغال، والذي يجمع بينهما يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويشير تاريخ المواجهات السابقة بين مصر والسنغال لتفوق الفراعنة، بعدما توجهات في 16 مباراة سابقة.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب

سبق وأن التقى المنتخبان في 16 مباراة سابقة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما حقق منتخب السنغال الفوز في 5، وحضر التعادل بينهما في 3 مواجهات.

تمكن الفراعنة من تسجيل 13 هدفًا في شباك السنغال، على الجانب الآخر سجل أسود التيرانجا 9 أهداف.

إقرأ أيضًا:

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعنوان الثأر..7 معلومات عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بالسوبر الليلة