كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

"لقطة خاصة للعميد".. احتفال كوميدي من محمد سعدون الكواري بعد فوز مصر على كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

05:15 ص 11/01/2026
احتفل القطري محمد محمد سعدون الكواري، مقدم البرامج في قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، بشكل قوي عقب فوز منتخب مصر على كوت أمس، في كأس أمم أفريقيا.

ونشر الكواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو خلال متابعته مباراة منتخب مصر وتظهر عليه علامات السعادة الكبيرة، بعد فوز المنتخب الوطني.

وفي لقطة طريفة خلال متابعة الكواري للمباراة، اتجه إلى شاشة التلفاز حينما ظهر عليها حسام حسن وقبلها، وكأنه يقبل العميد، لما يقدمه من أداء مع المنتخب حتى الآن.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس السبت 10 يناير الجاري، على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبفوز الفراعنة أمس على حساب كوت ديفوار، يكون المنتخب ضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في مواجهة بذكريات نسخة البطولة عام 2021.

