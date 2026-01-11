أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

احتفل القطري محمد محمد سعدون الكواري، مقدم البرامج في قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، بشكل قوي عقب فوز منتخب مصر على كوت أمس، في كأس أمم أفريقيا.

ونشر الكواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو خلال متابعته مباراة منتخب مصر وتظهر عليه علامات السعادة الكبيرة، بعد فوز المنتخب الوطني.

وفي لقطة طريفة خلال متابعة الكواري للمباراة، اتجه إلى شاشة التلفاز حينما ظهر عليها حسام حسن وقبلها، وكأنه يقبل العميد، لما يقدمه من أداء مع المنتخب حتى الآن.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس السبت 10 يناير الجاري، على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبفوز الفراعنة أمس على حساب كوت ديفوار، يكون المنتخب ضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في مواجهة بذكريات نسخة البطولة عام 2021.

