"صلاح أساسيًا".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

انطلقت منذ قليل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد نقطة جمعهم من 27 مباراة ، فيما يحتل فريق وست هام المركز الـ18 بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرج

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

وفي المقابل يدخل فريق وست هام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسون

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كونستانتينوس مافروبانوس، ديساسي ومالك ضيوف

خط الوسط: توماس سوتشيك، سونجوتو ماجاسا وماتيوس فيرنانديز

خط الهجوم: جارود بوين، تاتي كاستيلانوس وسامرفيل

أبرز أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هوجو إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 10: رأسية من لاعب وست هام ولكنها تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 18: محاولات مستمرة من ليفربول لتسجيل الهدف الثاني للريدز

الدقيقة 24: فيرجيل فان دايك يسجل الهدف الثاني للريدز في مرمى وست هام

الدقيقة 30: تسديدة من كودي جاكبو لاعب ليفربول تصطدم بلاعب فريق وست هام

الدقيقة 43ك ماك أليستر يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول مع بداية الشوط الثاني