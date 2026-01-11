شقيق محمد حمدي يكشف آخر تطورات إصابته وسفره إلى ألمانيا

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

كشف عمرو حمدي شقيق محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن آخر تطورات إصابة اللاعب، مشيراً إلى أنه سيسافر صباح غدٍ إلى ألمانيا لتحديد موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقال عمرو حمدي في تصريحات تلفزيونية إن الهدف الأول في المرحلة الحالية هو إجراء الجراحة، على أن يتم بعد ذلك حسم برنامج التأهيل الطبي وفقاً لتقييم الأطباء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن محمد حمدي يحظى بدعم كبير منذ لحظة الإصابة، سواء من لاعبي منتخب مصر أو من الجهاز الفني، مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي كبير على الحالة النفسية للاعب.

وأضاف شقيق اللاعب أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعب دوراً مهماً في اكتشاف محمد حمدي وهو مقتنع تماماً بإمكاناته الفنية، مشدداً على أن غياب اللاعب أثر على الفريق، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غياب محمد حمدي يعد خسارة فنية للمنتخب، لكنه شدد على ثقة الجميع في قدرة اللاعبين على تعويض الغياب وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.