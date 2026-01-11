احتفال خاص بين أحمد فتوح وعنبة بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار (صور)

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفراعنة بمنتخب السنغال، في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة لتوقعات المباراة، ستكون مباراة صعبة للغاية مع السنغال، لديهم فرصة لأنهم حصلوا على يوم راحة أكثر منا، لأنهم لعبوا أمس".

وأضاف: "أنا أرى أن المباراة ستكون صعبة بالفعل، فالسنغال تختلف عن ساحل العاج من حيث قوة الكرة واللياقة البدنية".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "إحنا نلعب بالهجمات المرتدة، وهم سيأخذون بالاعتبار الكرات العالية، لأن لديهم أجسام قوية ومرتفعة، لذلك يجب علينا تنويع أسلوب اللعب".

وواصل عبدالفتاح: "لديهم المفاتيح التي تقلل من قوة هجماتنا، لذلك المباراة ستكون صعبة جداً، والفوز سيكون للفريق الذي يحالفه التوفيق، والذي يظهر الجوع الأكبر للنجاح".

وأتم حديثه قائلاً: "السبب الرئيسي في المباراة السابقة كان الروح القتالية والالتزام الرياضي للاعبينا، إذ كنا نستحوذ على الكرة في أكثر من 50% من الحالات، بينما السنغال يلعبون بطريقة قوية وحازمة، وهذا فرق معنا كثيراً، نفس الروح ستكون مفتاحنا للفوز إن شاء الله، ونتمنى أن تحقق مصر الفوز".