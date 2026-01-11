مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

زكي عبد الفتاح لمصراوي: مواجهة منتخب السنغال ستكون صعبة على منتخب مصر لهذه الأسباب

كتب : نهي خورشيد

12:58 ص 11/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة مصر (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطة إنسانية في مباراة السنغال (3)
  • عرض 23 صورة
    السنغال ومالي 2
  • عرض 23 صورة
    السنغال ومالي 3
  • عرض 23 صورة
    السنغال ومالي 1
  • عرض 23 صورة
    السنغال ومالي
  • عرض 23 صورة
    لقطة إنسانية في مباراة السنغال (2)
  • عرض 23 صورة
    لقطة إنسانية في مباراة السنغال (1)
  • عرض 23 صورة
    منتخب السنغال (1) (2)
  • عرض 23 صورة
    منتخب السنغال (1) (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفراعنة بمنتخب السنغال، في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة لتوقعات المباراة، ستكون مباراة صعبة للغاية مع السنغال، لديهم فرصة لأنهم حصلوا على يوم راحة أكثر منا، لأنهم لعبوا أمس".

وأضاف: "أنا أرى أن المباراة ستكون صعبة بالفعل، فالسنغال تختلف عن ساحل العاج من حيث قوة الكرة واللياقة البدنية".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "إحنا نلعب بالهجمات المرتدة، وهم سيأخذون بالاعتبار الكرات العالية، لأن لديهم أجسام قوية ومرتفعة، لذلك يجب علينا تنويع أسلوب اللعب".

وواصل عبدالفتاح: "لديهم المفاتيح التي تقلل من قوة هجماتنا، لذلك المباراة ستكون صعبة جداً، والفوز سيكون للفريق الذي يحالفه التوفيق، والذي يظهر الجوع الأكبر للنجاح".

وأتم حديثه قائلاً: "السبب الرئيسي في المباراة السابقة كان الروح القتالية والالتزام الرياضي للاعبينا، إذ كنا نستحوذ على الكرة في أكثر من 50% من الحالات، بينما السنغال يلعبون بطريقة قوية وحازمة، وهذا فرق معنا كثيراً، نفس الروح ستكون مفتاحنا للفوز إن شاء الله، ونتمنى أن تحقق مصر الفوز".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والسنغال مباراة مصروالسنغال مصر ضد السنغال زكي عبد الفتاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى
أخبار مصر

صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى
الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟