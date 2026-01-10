تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أغادير.

وبدأت ملامح الشوط بضغط قوي من لاعبي كوت ديفوار، تخلله سقوط عمر مرموش على أرض الملعب عقب دفعة من أحد لاعبي المنافس في الدقيقة 47، وسط مطالبات بالحصول على مخالفة.

ونجح منتخب مصر في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعدما أرسل رامي ربيعة تمريرة طولية متقنة وصلت إلى إمام عاشور، الذي انطلق بالكرة ومررها بلمسة فنية رائعة بوجه القدم إلى محمد صلاح، ليقابلها قائد الفراعنة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

واعتمد المنتخب المصري بعد الهدف على التراجع المنظم وترك الاستحواذ لصالح كوت ديفوار، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما ظهر بوضوح في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 60، كاد محمد هاني أن يضيف هدفاً رابعاً، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس الإيفواري، قبل أن يشتتها الدفاع من أمام عمر مرموش، لتتحول الكرة إلى ركنية لصالح منتخب مصر.

وواصل منتخب كوت ديفوار محاولاته لتقليص الفارق، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، عقب ركنية أُرسلت داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أحد لاعبي كوت ديفوار برأسية تصدى لها محمد الشناوي بشكل جزئي، لترتد الكرة إلى جيلا دوي الذي سددها داخل الشباك.

وتزايد الضغط الإيفواري في الدقائق الأخيرة، إذ قاد ديالو هجمة خطيرة في الدقيقة 80، إلا أن دفاع منتخب مصر نجح في التصدي لها. كما شهدت الدقيقة 82 ركنية جديدة لكوت ديفوار، شتتها حمدي فتحي إلى خارج الملعب، قبل أن يحتسبها الحكم ضربة مرمى لصالح مصر.

ومع اقتراب نهاية اللقاء، فرض منتخب كوت ديفوار ضغطاً متواصلاً، في ظل تراجع دفاعي واضح من جانب الفراعنة، خاصة في الدقيقة 84.

وأهدر منتخب كوت ديفوار فرصة محققة في الدقيقة 88، بعدما أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها بايو بضربة رأسية جاءت في منتصف المرمى، لينجح محمد الشناوي في التصدي لها والحفاظ على تقدم منتخب مصر.