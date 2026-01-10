مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 1
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"ضغط للأفيال وتأهل للفراعنة".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الثاني في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

11:08 م 10/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أغادير.

وبدأت ملامح الشوط بضغط قوي من لاعبي كوت ديفوار، تخلله سقوط عمر مرموش على أرض الملعب عقب دفعة من أحد لاعبي المنافس في الدقيقة 47، وسط مطالبات بالحصول على مخالفة.

ونجح منتخب مصر في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعدما أرسل رامي ربيعة تمريرة طولية متقنة وصلت إلى إمام عاشور، الذي انطلق بالكرة ومررها بلمسة فنية رائعة بوجه القدم إلى محمد صلاح، ليقابلها قائد الفراعنة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

واعتمد المنتخب المصري بعد الهدف على التراجع المنظم وترك الاستحواذ لصالح كوت ديفوار، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما ظهر بوضوح في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 60، كاد محمد هاني أن يضيف هدفاً رابعاً، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس الإيفواري، قبل أن يشتتها الدفاع من أمام عمر مرموش، لتتحول الكرة إلى ركنية لصالح منتخب مصر.

وواصل منتخب كوت ديفوار محاولاته لتقليص الفارق، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، عقب ركنية أُرسلت داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أحد لاعبي كوت ديفوار برأسية تصدى لها محمد الشناوي بشكل جزئي، لترتد الكرة إلى جيلا دوي الذي سددها داخل الشباك.

وتزايد الضغط الإيفواري في الدقائق الأخيرة، إذ قاد ديالو هجمة خطيرة في الدقيقة 80، إلا أن دفاع منتخب مصر نجح في التصدي لها. كما شهدت الدقيقة 82 ركنية جديدة لكوت ديفوار، شتتها حمدي فتحي إلى خارج الملعب، قبل أن يحتسبها الحكم ضربة مرمى لصالح مصر.

ومع اقتراب نهاية اللقاء، فرض منتخب كوت ديفوار ضغطاً متواصلاً، في ظل تراجع دفاعي واضح من جانب الفراعنة، خاصة في الدقيقة 84.

وأهدر منتخب كوت ديفوار فرصة محققة في الدقيقة 88، بعدما أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها بايو بضربة رأسية جاءت في منتصف المرمى، لينجح محمد الشناوي في التصدي لها والحفاظ على تقدم منتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار ملخص الشوط الثاني مصر وكوت ديفوار نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى
أخبار مصر

صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى
فيديو هدف محمد صلاح الثالث في مرمى كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف محمد صلاح الثالث في مرمى كوت ديفوار

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
أخبار مصر

للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار