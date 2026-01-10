أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً على نظيره الإيفواري بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بالمغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ الفراعنة اللقاء بقوة، إذ افتتح عمر مرموش التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، بعد كرة قطعها لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب، وصلت إلى إمام عاشور الذي مررها في العمق، لينطلق مرموش وينجح في قطعها قبل وصولها إلى مدافع كوت ديفوار، ثم سدد بوجه القدم داخل الشباك.

وحاول منتخب مصر استغلال المساحات عبر الهجمات المرتدة، إلا أن تمريرة محمد هاني في الدقيقة 14 لم تجد طريقها لزميله، ونجح دفاع كوت ديفوار في إبعاد الخطورة.

ورد المنتخب الإيفواري بفرصة خطيرة في الدقيقة 18، بعد عرضية أرضية وصلت إلى ديالو الذي سدد بقوة، تصدى لها رامي ربيعة، لترتد إلى فرانك كيسي الذي سددها بجوار القائم خارج الملعب.

وفي الدقيقة 28، قاد مرموش هجمة مرتدة جديدة، لكن دفاع كوت ديفوار تدخل في التوقيت المناسب.

وواصل المنتخب المصري ضغطه العالي على دفاعات المنافس، معتمداً على افتكاك الكرة وإجبار الإيفواريين على ارتكاب الأخطاء، وهو ما ظهر بوضوح في الدقيقة 31.

ونجح منتخب مصر في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، بعدما أرسل محمد صلاح ضربة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رامي ربيعة وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

وكاد الفراعنة أن يضيفوا الهدف الثالث في الدقيقة 35، بعد عرضية من محمد صلاح وصلت إلى أحمد فتوح، تصدى لها الدفاع لترتد إلى إمام عاشور الذي سدد كرة ضعيفة مرت بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط، حصل منتخب كوت ديفوار على خطأ قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 38، واستغلها بنجاح في الدقيقة 40، بعدما نفذ يان ديوماندي ضربة ثابتة قوية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها لتسكن شباك محمد الشناوي، مقلصًا الفارق.

واختتم المنتخب الإيفواري محاولاته في الشوط الأول بهجمة قادها ديوماندي في الدقيقة 43، اصطدمت بالدفاع المصري وتحولت إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين مقابل هدف.