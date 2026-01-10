مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 0
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

"ثقة للفراعنة وصدمة قبل النهاية".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الأول في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

09:59 م 10/01/2026 تعديل في 10:24 م
أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً على نظيره الإيفواري بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بالمغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ الفراعنة اللقاء بقوة، إذ افتتح عمر مرموش التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، بعد كرة قطعها لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب، وصلت إلى إمام عاشور الذي مررها في العمق، لينطلق مرموش وينجح في قطعها قبل وصولها إلى مدافع كوت ديفوار، ثم سدد بوجه القدم داخل الشباك.

وحاول منتخب مصر استغلال المساحات عبر الهجمات المرتدة، إلا أن تمريرة محمد هاني في الدقيقة 14 لم تجد طريقها لزميله، ونجح دفاع كوت ديفوار في إبعاد الخطورة.

ورد المنتخب الإيفواري بفرصة خطيرة في الدقيقة 18، بعد عرضية أرضية وصلت إلى ديالو الذي سدد بقوة، تصدى لها رامي ربيعة، لترتد إلى فرانك كيسي الذي سددها بجوار القائم خارج الملعب.

وفي الدقيقة 28، قاد مرموش هجمة مرتدة جديدة، لكن دفاع كوت ديفوار تدخل في التوقيت المناسب.

وواصل المنتخب المصري ضغطه العالي على دفاعات المنافس، معتمداً على افتكاك الكرة وإجبار الإيفواريين على ارتكاب الأخطاء، وهو ما ظهر بوضوح في الدقيقة 31.

ونجح منتخب مصر في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، بعدما أرسل محمد صلاح ضربة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رامي ربيعة وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

وكاد الفراعنة أن يضيفوا الهدف الثالث في الدقيقة 35، بعد عرضية من محمد صلاح وصلت إلى أحمد فتوح، تصدى لها الدفاع لترتد إلى إمام عاشور الذي سدد كرة ضعيفة مرت بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط، حصل منتخب كوت ديفوار على خطأ قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 38، واستغلها بنجاح في الدقيقة 40، بعدما نفذ يان ديوماندي ضربة ثابتة قوية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها لتسكن شباك محمد الشناوي، مقلصًا الفارق.

واختتم المنتخب الإيفواري محاولاته في الشوط الأول بهجمة قادها ديوماندي في الدقيقة 43، اصطدمت بالدفاع المصري وتحولت إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين مقابل هدف.

عمر مرموش كأس الأمم الأفريقية نتيجة مصر وكوت ديفوار منتخب مصر وكوت ديفوار

