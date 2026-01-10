ملخص مباراة نيجيريا والجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025

بمساعدة مصر.. كيف ساهم دروجبا في إنهاء الحرب في كوت ديفوار؟

تمكن منتخب نجيريا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب نيجيريا، الصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون.

وتقام مباراة نيجيريا والجزائر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في نصف نهائي البطولة.

تشكيل الجزائر لمواجهة نيجيريا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيلته لمواجهة نيجيريا، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - رفيق بلغالي

خط الوسط: رامز زروقي - هشام بوداوي - إبراهيم مازا

خط الهجوم: رياض محرز - فراس شايبي - محمد الأمين عمورة

تشكيل نيجيريا لمواجهة الجزائر

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيلته لمواجهة الجزائر، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت أوسايي - صامويل - سيمي أجاي - كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: فرانك أونييكا - ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي

خط الهجوم: أدامولا لوكمان - فيكتور أوسيمن - آكور آدامز

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب الجزائر

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس الجزائر

الدقيقة 13: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي منتخب الجزارئ والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 23: تسديدة خطيرة من لوكمان لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى كوت ديفوار ببراعة

الدقيقة 30: فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا، لكن مداف6ع الجزائر يبعد الكرة من على خط المرمى

الدقيقة 36: فرصة الهدف الأول لنيجيريا تضيع، بعد إنفراد تعامب المرمى من مهاجم نيجيريا ولكنه يسددها خارج المرمى

الدقيقة 41: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب نيجيريا لتسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: فيكتور أوسيمين يسجل الأول لنيجيريا في مرمى الجزائر

الدقيقة 57: أكور أدامز يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا

الدقيقة 63: بطاقة صفراء للاعب الجزائر

الدقيقة 79: تسديدة من لوكمان لاعب نيجيريا تصطدم بدفاع الجزائر

الدقيقة 81: تسديدة من بغداد بونجاح ولكنها تخرج أعلى مرمى نجيريا

الدقيقة 82: رأسية من لاعب نيجيريا ولكنها تصطدم بالقائم

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+ 90: نهاية المباراة