مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

بمساعدة مصر.. كيف ساهم دروجبا في إنهاء الحرب في كوت ديفوار؟

كتب : هند عواد

05:32 م 10/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ديدييه دروجبا (1)
  • عرض 3 صورة
    كوت ديفوار 2005

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عادة ما ترتبط كرة القدم بالصراعات والمناوشات، خاصة بين جماهير الفرق المتنافسة –الغريم– إلا أنها أحيانًا قد تساهم في إنهاء حرب، مثلما حدث في كوت ديفوار عام 2005.

في يوم 8 أكتوبر 2005، كان منتخب كوت ديفوار يواجه السودان على ملعب ستاد المريخ في أم درمان، لكن قلبه وعقله كانا في القاهرة، مع مباراة مصر والكاميرون، فاحتاج الأفيال لتعثر الكاميرون لحسم تأهلهم لنهائيات كأس العالم 2006.

منتخب كوت ديفوار وقتها ضم جيلًا ذهبيًا، مثل ديديه دروجبا وكولو توريه وإيمانويل إيبوي وديدييه زوكورا، وبينما كان هؤلاء النجوم يصنعون المجد في الدوري الإنجليزي، كانت بلادهم مبتلاة بحرب أهلية، اندلعت يوم 19 سبتمبر 2002، ونتج عنها انقسام البلاد، ورغم انتهاء القتال عام 2004، إلا أن التوترات عادت في عام 2005.

انطلقت مباراتا ساحل العاج والسودان في أم درمان، والكاميرون ومصر في القاهرة، في آنٍ واحد، وفي الأخيرة كانت نتيجة اللقاء تعادل 1-1، وتلك النتيجة كانت تضمن التأهل لساحل العاج، ولكن فجأة احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لمنتخب الكاميرون.

ولكن ما حدث أن منتخب الكاميرون أهدر ركلة الجزاء، ليتأهل ساحل العاج إلى كأس العالم 2006، لأول مرة في تاريخهم.

ديدييه دروجبا كان يدرك ما تمر به البلاد، فدخل غرفة تغيير الملابس وألقى خطبة على زملائه، قائلًا: "يا رجال ونساء ساحل العاج، في الشمال والجنوب والوسط والغرب، أثبتنا اليوم أن بإمكان العاجيين أن يتعايشوا في سبيل هدف مشترك، ألا وهو التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "وعدناكم بأن الاحتفالات ستوحد الشعب. واليوم نلتمسكم: يجب ألا ينحدر بلدنا الإفريقي الغني إلى الحرب. أرجوكم، ألقوا أسلحتكم وأجروا انتخابات".

انتشر تسجيل دروجبا على نطاق واسع، ورغم أن الوضع لم يتغير بين ليلة وضحاها، فإن الأشهر التالية شهدت تغيرًا جذريًا، إذ أجرى الجانبان مفاوضات واتفقا على وقف إطلاق النار.

وفي العام التالي، لم ينسَ ديدييه دروجبا تلك اللحظة التاريخية، وأعلن أن مباراة كوت ديفوار ومدغشقر لن تُقام في العاصمة أبيدجان كما كان مقررًا، بل ستقام في بواكي، عاصمة المتمردين الرمزية.

لم تكن مجرد مباراة، بل كانت تتويجًا لجهود دروجبا ورفاقه، الذين ساهموا بلعبة ترفيهية في إنهاء حرب أهلية، وفازت كوت ديفوار بخماسية نظيفة، وفي تلك اللحظة زالت الفروق والحدود، لا فرق بين الشمال والجنوب، الجميع يحتفل باسم منتخب بلادهم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دروجبا ديدييه دروجبا كوت ديفوار ساحل العاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

5 دلالات تكشف عن نقص مخزون الحديد والكالسيوم في جسمك
نصائح طبية

5 دلالات تكشف عن نقص مخزون الحديد والكالسيوم في جسمك
الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار

صلاح يطارد دياز.. صراع الهدافين يشتعل في كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

صلاح يطارد دياز.. صراع الهدافين يشتعل في كأس الأمم الأفريقية
رغم التباطؤ.. خبراء: العقارات تواصل الصعود في 2026 بزيادات تصل 15%
أخبار العقارات

رغم التباطؤ.. خبراء: العقارات تواصل الصعود في 2026 بزيادات تصل 15%

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار