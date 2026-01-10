مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : هند عواد

01:44 م 10/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر (1)
  • عرض 7 صورة
    الببغاء روز يتوقع فوز مصر على كوت ديفوار (1)
  • عرض 7 صورة
    الببغاء روز يتوقع فوز مصر على كوت ديفوار (3)
  • عرض 7 صورة
    الببغاء روز يتوقع فوز مصر على كوت ديفوار (2)
  • عرض 7 صورة
    الدولفين ريكو يتوقع فوز مصر على كوت ديفوار
  • عرض 7 صورة
    القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انطلاق البطولات الكبرى، تظهر مقاطع فيديو لمجموعة من الحيوانات تتنبأ بنتائج المباريات، ومع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، ظهر القط "نيمبوس" وببغاء ودولفين.

وتوقع القط والببغاء والدولفين نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار، المقرر لها مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

القط "نيمبوس".. فوز كوت ديفوار

ظهر القط "نيمبوس" في مقطع فيديو، وأمامه وعاءان يحملان اسمي مصر وكوت ديفوار، لكنه ذهب إلى وعاء كوت ديفوار، في إشارة إلى أنه المنتخب الذي سيفوز.

@nimbus_pronos Who will reach the Semi-Finals? 😺🔮 #afcon #football #nigeria #ivorycoast #nimbuspronos ♬ Baianá - Barbatuques

الببغاء.. فوز مصر

توقع الببغاء "روز" فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يذهب إلى الوعاء الذي يحمل علم الفراعنة ويأكل منه.

@lakam.ai Roza 🦜 prédit le résultat du match Egypte 🇪🇬 vs Côte d'Ivoire 🇨🇮 Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 🏆 Quart de finale 🔥 #Egypt #ivorycoast #CAN2025 #AFCON2025 #football ♬ Time for Africa - RedOne & Saad Lamjarred & Inkonnu & Atif Zinachi

الدولفين "ريكو".. فوز مصر وهدف صلاح

توقع الدولفين "ريكو" فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، وتسجيل الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد أهدافًا، وعدم استقبال الشناوي لأي أهداف.

@baher_mokhtar1 اذكي دولفين في العالم مع فان دايك يتوقع مباراة منتخب مصر امام كوت ديفوار هتتصدم مين هيكسب 😳🔥#يوميات_باهر #فان_دايك_الغلابه_baher ♬ الصوت الأصلي - شبيه فان دايك 🇳🇱🔥

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار القط نيمبوس ببغاء يتوقع نتيجة مباراة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مصرف وادى الصعايدة (صور)
أخبار المحافظات

وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مصرف وادى الصعايدة (صور)
بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
أخبار المحافظات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار