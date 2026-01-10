قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟

مع انطلاق البطولات الكبرى، تظهر مقاطع فيديو لمجموعة من الحيوانات تتنبأ بنتائج المباريات، ومع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، ظهر القط "نيمبوس" وببغاء ودولفين.

وتوقع القط والببغاء والدولفين نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار، المقرر لها مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

القط "نيمبوس".. فوز كوت ديفوار

ظهر القط "نيمبوس" في مقطع فيديو، وأمامه وعاءان يحملان اسمي مصر وكوت ديفوار، لكنه ذهب إلى وعاء كوت ديفوار، في إشارة إلى أنه المنتخب الذي سيفوز.

الببغاء.. فوز مصر

توقع الببغاء "روز" فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يذهب إلى الوعاء الذي يحمل علم الفراعنة ويأكل منه.

الدولفين "ريكو".. فوز مصر وهدف صلاح

توقع الدولفين "ريكو" فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، وتسجيل الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد أهدافًا، وعدم استقبال الشناوي لأي أهداف.

