أجرى نيك ميلر محرر صحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة تقييما لقمصان المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وانتقد ميلر قميص منتخب مصر الأساسي، "التيشرت الأحمر والشوت الأبيض".

كتب: "أحيانا ينتابك شعور بأن المصممين قد فتحوا صفحة ويكيبديا بالبلد، واختاروا صورًا نمطية وواضحة، ولنأخذ طاقم منتخب مصر الحالي، الذي يتضمن نقوشا لأبي الهول والأهرامات والكثبان الرملية".

وأضاف: " القميص مقبولا، حتى وإن كان تصميمه نمطيا بعض الشيء لكن الصور والرموز المستخدمة مباشرة ومبتذلة"، على حد وصفه.

أعلن منتخب مصر عن تصميم القميص في نوفمبر 2024، وشارك الصو ربر الحساب الرسمي على "فيسبوك"، بتعليق: "عصري وشيك وأيقوني".

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي كوت ديفوار اليوم في مباراة ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.