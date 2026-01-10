مباريات الأمس
"فتح الاستادات وشاشات كبيرة".. كيف تستعد جماهير كوت ديفوار لمشاهدة مباراتهم ضد مصر؟

كتب - يوسف محمد:

04:42 ص 10/01/2026
تحظى مباراة مصر وكوت ديفوار المقرر إقامتها اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل دول القارة بشكل عام.

وتستعد الجماهير الإيفوارية لمتابعة مباراة منتخب بلادهم أمام كوت ديفوار، بشكل حماسي وشغف قوي من الجماهير، التي تأمل في حفاظ منتخب بلادها على لقب كأس أمم أفريقيا، الذي تمكنوا من تحقيقه في النسخة الماضية، بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي.

وذكرت صحيفة بريس كوت ديفوار، أن المكتب الوطني للرياضة بكوت ديفوار "وزارة الرياضة"، قامت بتجهيز بعض المناطق لمتابعة المباريات من خلال شاشات بث كبيرة، في الملاعب الرئيسية بالبلاد.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن المباريات ستذاع داخل الاستادات الرئيسية بالبلاد، مثل ملعب الحسن واتارا الأولمبي في إيبيمبي، ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان، تشارلز كونان باني في مدينة ياموسوكرو وأما دوجون كوليبالي في كوروجو وغيرهم من الملاعب الكبيرة في البلاد.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد صعد إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في دور ال 16 على حساب منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا

