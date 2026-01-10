"نصير الفقراء"، هكذا يطلق البعض علي نجم منتخب السنغال والنصر السعودي، ساديو ماني، الذي رغم تجاوز راتبه لـ10 ملايين دولارات سنويا، إلا أنه يفضل الحياة البسيطة.

صحيفة "صن" البريطانية، وصفت ساديو ماني بأنه أكثر اللاعبين تواضعاً في العالم، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يساعد أحد العمال في منتخب بلاده، في حمل زجاجات المياه، خلال مباراة السنغال والكونغو في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وخلال وجود ساديو ماني في ليفربول، ظهر في مقطع فيديو وهو ينظف دورات المياه، وقتها تساءلت الصحف الإنجليزية: "ما الذي يدفع لاعبا يحصل على راتب يتجاوز مئة ألف يورو أسبوعيا لفعل ذلك الأمر؟".

ساديو ماني ينظف حمامات المسجد الله يكرمكم عمل جميل جداً ويدل على تواضعه اهخخ يابو ماني لو تدري اغلب اللي عندنا اذا صار برصيده 100 الف مايشوف احد من الكبر pic.twitter.com/tXFlteAIbb — ابو لولّا (@swe3d) October 13, 2019

وظهر ساديو ماني، عندما كان لاعبا في ليفربول، يحمل هاتفا شاشته مكسورة، وعندما سئل عن هذا الأمر، رد قائلا: "لماذا أشتري هاتفا جديدا أو سيارات فارهة؟ سأصلح الشاشة فقط.. شعبي يحتاج للمدارس والمستشفيات أكثر مني".

Sadio Mane, a Senegalese soccer star, earns approximately $10.2 million annually. He gave the world a rude awakening after some fans were flabbergasted when they saw him carrying a cracked iPhone 11. His response was awesome:

"Why would I want ten Ferraris, 20 diamond watches,… pic.twitter.com/PrnWRWxszk — Mr Commonsense (@fopminui) January 4, 2025

وقال في تصريح شهير له: "لا أريد شراء عشر سيارات فيراري وعشرين ساعة وطائرة خاصة.. اختبرتُ أوقاتًا صعبة ولعبت الكرة حافي القدمين.. لم أتلق أي تعليم. اليوم أستطيع مساعدة أهلي وشعب بلادي.. بناء المدارس والملاعب وشراء الملابس والطعام لهم.. أفضل أن أمنح أهلي بعضًا مما منحني إياه ربي".

وتولى ساديو ماني تطوير قريته "بامبالي"، بتنفيذ مشاريع خيرية لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتبرع بنصف مليون جنيه إسترليني، لبناء مستشفى بمسقط رأسه.