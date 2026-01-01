"روبرتو كارلوس يرد بقوة على حقيقة تعرضه لأزمة قلبية ودخول للمستشفى

طمأن روبرتو كارلوس، أسطورة منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد السابق، جماهيره على حالته الصحية، ردًا على التقارير التي تحدثت عن دخوله أحد المستشفيات في البرازيل بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكانت صحيفة «آس» الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى نقل روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 52 عامًا، إلى المستشفى عقب معاناته من مشكلات في القلب، حيث خضع لفحوصات طبية شملت إجراء رنين مغناطيسي، كشف عن وجود جلطة دموية صغيرة.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أوضح كارلوس حقيقة الأمر قائلًا: "أود توضيح ما تم تداوله بشأن حالتي الصحية، لقد خضعت مؤخرًا لإجراء طبي وقائي كان مخططًا له مسبقًا بالتنسيق مع فريقي الطبي، وقد تكلل بالنجاح وأنا بحالة جيدة".

وأضاف: «لم أتعرض لأي نوبة قلبية، وأتعافى بشكل طبيعي، وأتطلع لاستعادة لياقتي الكاملة والعودة قريبًا إلى التزاماتي المهنية والشخصية».

واختتم أسطورة البرازيل تصريحاته بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه، قائلًا: "أشكر جميع من أرسل رسائل الدعم والاهتمام، ولا داعي للقلق، كما أتقدم بخالص الامتنان للفريق الطبي الذي أشرف على رعايتي".