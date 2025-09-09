مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

- -
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

- -
02:30

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة عمر مرموش أمام بوركينا فاسو

11:42 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إصابة عمر مرموش (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    إصابة عمر مرموش (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    إصابة عمر مرموش (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    إصابة عمر مرموش (11) (1)
  • عرض 9 صورة
    إصابة عمر مرموش (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (2)
  • عرض 9 صورة
    مرموش يسجل ركلة جزاء أمام إثيوبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش لاعب منتخب مصر الأول، خلال مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

إصابة عمر مرموش

واستبدل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عمر مرموش، عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة إثر تدخل قوي من لاعب منتخب بوركينا فاسو.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "إصابة مرموش خلال مباراة بوركينا فاسو اليوم، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لأشعة فور وصوله إلى القاهرة صباح غد الاربعاء، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها".

نتيجة مباراة مصر وبوركينا

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركيني، التي أقيمت اليوم على ملعب "4 أغسطس"، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش منتخب مصر إصابة عمر مرموش تفاصيل إصابة عمر مرموش مصر وبوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة