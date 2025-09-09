اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة عمر مرموش أمام بوركينا فاسو

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش لاعب منتخب مصر الأول، خلال مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

إصابة عمر مرموش

واستبدل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عمر مرموش، عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة إثر تدخل قوي من لاعب منتخب بوركينا فاسو.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "إصابة مرموش خلال مباراة بوركينا فاسو اليوم، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لأشعة فور وصوله إلى القاهرة صباح غد الاربعاء، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها".

نتيجة مباراة مصر وبوركينا

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركيني، التي أقيمت اليوم على ملعب "4 أغسطس"، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

