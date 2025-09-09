مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

- -
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

- -
02:30

أوروجواي

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر وبوركينا فاسو؟ (كوميك)

11:31 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    كوميك مصر وبوركينا (3)
    كوميك مصر وبوركينا (5)
    كوميك مصر وبوركينا (2)
    كوميك مصر وبوركينا (7)
    كوميك مصر وبوركينا (8)
    كوميك مصر وبوركينا (9)
    كوميك مصر وبوركينا (10)
    كوميك مصر وبوركينا (11)
    كوميك مصر وبوركينا (12)
    مصر وبوركينا كوميك (1)
    مصر وبوركينا كوميك (2)
    كوميك مصر وبوركينا (6)
    كوميك مصر وبوركينا (4)
كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 20 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، بينما رفع منتخب بوركينا رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمطالعة الألبوم أعلاه:

مصر وبوركينا بوركينا فاسو منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026 منتخب مصر ضد بوركينا
