كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 20 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، بينما رفع منتخب بوركينا رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين