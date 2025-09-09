مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 3
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 2
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

2 1
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

2 0
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

09:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المجموعة الأولى، في تصفيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو، منذ قليل.

وتقلص الفارق بين مصر وبوركينا فاسو (الوصيف)، إلى 5 نقاط، بالتالي يتم حسم المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهل إلى كأس العالم، متصدر المجموعات، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ملحق بنظام مواجهتي نصف نهائي ومباراة نهائية يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- مصر- 20 نقطة

2- بوركينا فاسو – 15 نقطة

3- غينيا بيساو – 12 نقاط

4- سيراليون – 10 نقاط

5- إثيوبيا – 6 نقاط

6- جيبوتي – 1 نقطة

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو ترتيب مجموعة مصر مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
