ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

تصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المجموعة الأولى، في تصفيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو، منذ قليل.

وتقلص الفارق بين مصر وبوركينا فاسو (الوصيف)، إلى 5 نقاط، بالتالي يتم حسم المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهل إلى كأس العالم، متصدر المجموعات، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ملحق بنظام مواجهتي نصف نهائي ومباراة نهائية يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- مصر- 20 نقطة

2- بوركينا فاسو – 15 نقطة

3- غينيا بيساو – 12 نقاط

4- سيراليون – 10 نقاط

5- إثيوبيا – 6 نقاط

6- جيبوتي – 1 نقطة

