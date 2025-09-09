مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

سألوا الذكاء الاصطناعي عن "فيلم ثقافي".. المشجعون الأجانب يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

03:40 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل المشجعين الأجانب مع منشور صلاح (2)
  • عرض 5 صورة
    الذكاء الاصطناعي يفسر منشور محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    تفاعل المشجعين الأجانب مع منشور صلاح (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تفاعل المشجعون الأجانب مع تغريدة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده مع منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ونشر محمد صلاح صورته رفقة لاعبي منتخب مصر، من غرفة فندق الإقامة قبل مباراة بوركينا فاسو، وهم يشاهدون التلفاز، وعلّق: "فيلم ثقافي".

وذكر أحد المشجعين منصة "Grok" في تعليق على الصورة، وكتب: "ماذا يحدث هنا؟"، فردّت الأخيرة: "نشر محمد صلاح صورةً للمنتخب المصري وهو يسترخي في غرفة فندق، يشاهد التلفاز خلال ما يبدو أنه معسكر دولي. يُشير تعليق "فيلم ثقافي" إلى فيلم كوميدي مصري من عام 2000، حيث يُلمّح إلى أفلام للبالغين، ولكن هنا، على الأرجح، مجرد ترابط بين أفراد الفريق حول فيلم أو مباراة. أجواء مرحة!".

وتعتبر المنصة عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي حواري طوّرته شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، وتم إطلاقها في نوفمبر 2023، وتوفّر البيانات الفورية عبر منصة “إكس”، وتشتهر بأسلوبها الساخر في الرد.

وعلّق آخر على منشور صلاح: “ما هو اسم الفيلم يا مو؟"، وأضاف آخر مازحًا: "لماذا تركت ابني مرموش يجلس على الأرض؟".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح فيلم ثقافي المشجعون الأجانب الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم