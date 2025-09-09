كتبت-هند عواد:

تفاعل المشجعون الأجانب مع تغريدة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده مع منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ونشر محمد صلاح صورته رفقة لاعبي منتخب مصر، من غرفة فندق الإقامة قبل مباراة بوركينا فاسو، وهم يشاهدون التلفاز، وعلّق: "فيلم ثقافي".

وذكر أحد المشجعين منصة "Grok" في تعليق على الصورة، وكتب: "ماذا يحدث هنا؟"، فردّت الأخيرة: "نشر محمد صلاح صورةً للمنتخب المصري وهو يسترخي في غرفة فندق، يشاهد التلفاز خلال ما يبدو أنه معسكر دولي. يُشير تعليق "فيلم ثقافي" إلى فيلم كوميدي مصري من عام 2000، حيث يُلمّح إلى أفلام للبالغين، ولكن هنا، على الأرجح، مجرد ترابط بين أفراد الفريق حول فيلم أو مباراة. أجواء مرحة!".

وتعتبر المنصة عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي حواري طوّرته شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، وتم إطلاقها في نوفمبر 2023، وتوفّر البيانات الفورية عبر منصة “إكس”، وتشتهر بأسلوبها الساخر في الرد.

وعلّق آخر على منشور صلاح: “ما هو اسم الفيلم يا مو؟"، وأضاف آخر مازحًا: "لماذا تركت ابني مرموش يجلس على الأرض؟".