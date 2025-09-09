موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس الودية

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر الثاني نظيره منتخب تونس اليوم الثلاثاء في المباراة الثانية الودية المقيمة في مصر بينهما.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد" هيئة قناة السويس".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ويذكر أن منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب تونس بهدف جاء بقدم محمد مجدي "قفشة" في اللقاء الأول الودي بينهما.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف أسباب سفر زوجة الراحل إبراهيم شيكا خارج مصر

تصوير احتضاره وسفر مفاجئ.. 4 مشاهد أثارت الجدل حول أرملة إبراهيم شيكا