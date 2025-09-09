مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس الودية

12:33 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

منتخب مصر الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر الثاني نظيره منتخب تونس اليوم الثلاثاء في المباراة الثانية الودية المقيمة في مصر بينهما.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد" هيئة قناة السويس".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ويذكر أن منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب تونس بهدف جاء بقدم محمد مجدي "قفشة" في اللقاء الأول الودي بينهما.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف أسباب سفر زوجة الراحل إبراهيم شيكا خارج مصر

تصوير احتضاره وسفر مفاجئ.. 4 مشاهد أثارت الجدل حول أرملة إبراهيم شيكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني مباراة منتخب مصر الثاني وتونس الودية موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس منتخب تونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم