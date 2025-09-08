مباريات الأمس
جماهير منتخب إيطاليا تحرج منتخب الكيان الصهيوني

11:46 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
    منتخب إيطاليا
    جماهير منتخب إيطاليا (1)
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
أحرجت جماهير منتخب إيطاليا المتواجدة في ملعب مباراتهم أمام نظيرهم الكيان الصهيوني خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء.

مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني

ويلتقي منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني عند 09:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جماهير إيطاليا تحرج منتخب الكيان الصهيوني

وأحرجت الجماهير الإيطالية المنتخب الصهيوني حين أدارت ظهورها خلال تواجدها بالملعب عند عزف نشيد الكيان الصهيوني؛ احتجاجاً على القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأُقيمت المباراة في دولة المجر كأرض محايدة نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية.

