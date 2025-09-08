جماهير منتخب إيطاليا تحرج منتخب الكيان الصهيوني



أحرجت جماهير منتخب إيطاليا المتواجدة في ملعب مباراتهم أمام نظيرهم الكيان الصهيوني خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء.

مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني

ويلتقي منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني عند 09:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جماهير إيطاليا تحرج منتخب الكيان الصهيوني

وأحرجت الجماهير الإيطالية المنتخب الصهيوني حين أدارت ظهورها خلال تواجدها بالملعب عند عزف نشيد الكيان الصهيوني؛ احتجاجاً على القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأُقيمت المباراة في دولة المجر كأرض محايدة نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية.

